В Беларуси силовикам разрешили использовать боевое оружие против протестующих

МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел-начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

По его словам, милиция отмечает постепенное затухание протестного движения.

"Однако протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому - акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем ​​и вечером это были камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - отметил Казакевич.

По его мнению, Беларусь пытаются толкнуть в хаос 1990-х и спровоцировать на "цветную революцию".

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - добавил он.

Напомним, в сентябре МВД Беларуси отчиталось о жалобах "законопослушных жителей Минска", которые якобы недовольны действиями протестующих. Ведомство разместило аудиозапись телефонного разговора с одним из таких "недовольных", во время которого человек прямо призвал применять против протестующих резиновые пули и даже боевые патроны, утверждая, что "автомат Калашникова никто не отменял".