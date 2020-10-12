Італія готує нові обмеження у зв’язку зі зростанням випадків коронавірусу – ЗМІ

Італія має намір заборонити приватні вечірки і обмежити кількість гостей на весіллях і похоронах в рамках нових обмежень, спрямованих на стримування сплеску коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Указ, який може бути виданий вже в понеділок, забороняє громадянам приймати більше 10 гостей в своїх будинках або в будь-яких інших приватних приміщеннях.

На весіллях планують допускати не більше 10 гостей, а на похоронах - не більше 15 осіб.

Італія в п'ятницю перевищила 5 000 нових випадків захворювання COVID-19 за один день вперше з березня. Щоденні інфекції залишалися вище 5000 як в суботу, так і в неділю.

Смертність, пов'язана з COVID-19, нині набагато менша у порівнянні з піками вище 900 на день приблизно в кінці березня.

Згідно з проєктом указу, аматорські контактні види спорту за участю більше 6 осіб, такі як футбол, повинні бути припинені, а на деяких робочих місцях передбачається більш жорстке соціальне дистанціювання.

Уряд також планує скоротити до 10 днів з 14 днів карантинний період, необхідний для людей, які вступили в контакт з інфікованою людиною.