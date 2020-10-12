Италия готовит новые ограничения в связи с ростом случаев коронавируса - СМИ

Италия намерена запретить частные вечеринки и ограничить количество гостей на свадьбах и похоронах в рамках новых ограничений, направленных на сдерживание всплеска коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Указ, который может быть издан уже в понедельник, запрещает гражданам принимать более 10 гостей в своих домах или в любых других частных помещениях.

На свадьбах планируют допускать не более 10 гостей, а на похоронах - не более 15 человек.

Италия в пятницу превысила 5000 новых случаев заболевания COVID-19 за один день впервые с марта. Ежедневные инфекции оставались выше 5000 как в субботу, так и в воскресенье.

Смертность, связанная с COVID-19, сейчас намного меньше по сравнению с пиками выше 900 в день примерно в конце марта.

Согласно проекту указа, любительские контактные виды спорта с участием более 6 человек, такие как футбол, должны быть прекращены, а на некоторых рабочих местах предполагается более жесткое социальное дистанцирование.

Правительство также планирует сократить до 10 дней с 14 дней карантинный период, необходимый для людей, которые вступили в контакт с инфицированным.