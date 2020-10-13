У Нідерландах зафіксували перший в світі випадок смерті після повторного зараження COVID-19

89-річна мешканка Нідерландів померла після того як заразилася коронавірусом повторно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Це перша смерть у світі, підтверджена після повторного зараження вірусом SARS-CoV-2, як офіційно називається коронавірус. Жінка страждала від хвороби Вальденстрема, рідкісної форми раку кісткового мозку

Цього року пацієнтка звернулася до відділення невідкладної допомоги однієї з лікарень на півдні країни. У неї була лихоманка, і вона сильно кашляла. У жінки був позитивний результат тесту на коронавірус. Через п'ять днів симптоми пройшли, і її виписали з лікарні.

Через два місяці їй був призначений новий курс хіміотерапії. Після нього у хворої знову піднялася температура, почався кашель і задишка.

Вона була повторно госпіталізована і знову отримала позитивний результат тесту. У пацієнтки двічі був негативний результат тесту на антитіла до вірусу в крові. На 8-й день госпіталізації її стан різко погіршився, і через два тижні вона померла.

У всьому світі відомо про 23 випадки повторного зараження коронавірусом. Вперше повторну інфекцію виявили у 33-річного жителя Гонконгу . У більшості цих випадків повторна інфекція була менш важкою, ніж початкова.