В Нидерландах зафиксировали первый в мире случай смерти после повторного заражения COVID-19

89-летняя жительница Нидерландов умерла после того как заразилась коронавирусом повторно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Это первая смерть в мире, подтвержденная после повторного заражения вирусом SARS-CoV-2, как официально называется коронавирус. Женщина страдала от болезни Вальденстрема, редкой формы рака костного мозга

В этом году пациентка обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц на юге страны. У нее была лихорадка, и она сильно кашляла. У женщины был положительный результат теста на коронавирус. Через пять дней симптомы прошли, и ее выписали из больницы.

Через два месяца ей был назначен новый курс химиотерапии. После него у больной снова поднялась температура, начался кашель и одышка.

Она была повторно госпитализирована и вновь получила положительный результат теста. У пациентки дважды был отрицательный результат теста на антитела к вирусу в крови. На 8-й день госпитализации ее состояние резко ухудшилось, и через две недели она умерла.

Во всем мире известно о 23 случаях повторного заражения коронавирусом. Впервые повторную инфекцию обнаружили у 33-летнего жителя Гонконга . В большинстве этих случаев повторная инфекция была менее тяжелой, чем начальная.