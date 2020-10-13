В Нидерландах зафиксировали первый в мире случай смерти после повторного заражения COVID-19
89-летняя жительница Нидерландов умерла после того как заразилась коронавирусом повторно.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Это первая смерть в мире, подтвержденная после повторного заражения вирусом SARS-CoV-2, как официально называется коронавирус. Женщина страдала от болезни Вальденстрема, редкой формы рака костного мозга
В этом году пациентка обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц на юге страны. У нее была лихорадка, и она сильно кашляла. У женщины был положительный результат теста на коронавирус. Через пять дней симптомы прошли, и ее выписали из больницы.
Через два месяца ей был назначен новый курс химиотерапии. После него у больной снова поднялась температура, начался кашель и одышка.
Она была повторно госпитализирована и вновь получила положительный результат теста. У пациентки дважды был отрицательный результат теста на антитела к вирусу в крови. На 8-й день госпитализации ее состояние резко ухудшилось, и через две недели она умерла.
Во всем мире известно о 23 случаях повторного заражения коронавирусом. Впервые повторную инфекцию обнаружили у 33-летнего жителя Гонконга . В большинстве этих случаев повторная инфекция была менее тяжелой, чем начальная.