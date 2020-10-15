В Австрии суд признал виновным полицейского, из-за которого в ДТП погибла украинка

Австрийский суд в среду признал виновным полицейского, который в прошлом году вызвал смертельную аварию с участием украинки.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Европейская правда".

"Год назад в Вене случилась большая беда. В ДТП погибла молодая украинка Виктория Зленко. Аварию вызвал по неосторожности австрийский полицейский ... Сегодня суд вынес вердикт: полицейский действительно виноват", - рассказал посол на своей Facebook-странице.

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Щерба отметил, что, учитывая длительный судебный процесс и нежелание ему навредить, посольство не делало по этому поводу никаких заявлений.

По словам Щербы, в последующие месяцы будет решен вопрос компенсации семье погибшей.

В деле о компенсациях, как и в судебном процессе, семью Зленко представлять президент австрийского союза адвокатов Фритц Венниг, добавил Щерба.