Авто прем’єра Британії втрапило у ДТП через протестувальника

Конвой прем’єра Британії Бориса Джонсона був атакований протестувальником на виїзді з парламенту, що спричинило ДТП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Протестувальник, який виступав проти дій Туреччини стосовно курдських повстанців, вибіг на дорогу, коли прем'єр-міністр повертався на Даунінг-стріт з Палати громад.

Це змусило автомобілі в колоні, поліцейський мотоцикл і "Ягуар" прем’єра зупинитися.

Коли "Ягуар" зупинився, його вдарив ззаду інший автомобіль з колони, в результаті чого утворилася велика вм'ятина.

Поліцейські затримали протестувальника і доставили його до Вестмінстерського палацу.

На Даунінг-стріт сказали, що в результаті ДТП постраждалих не було.