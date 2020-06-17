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Авто прем’єра Британії втрапило у ДТП через протестувальника

Середа, 17 червня 2020, 17:52

Конвой прем’єра Британії Бориса Джонсона був атакований протестувальником на виїзді з парламенту, що спричинило ДТП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Протестувальник, який виступав проти дій Туреччини стосовно курдських повстанців, вибіг на дорогу, коли прем'єр-міністр повертався на Даунінг-стріт з Палати громад.

Це змусило автомобілі в колоні, поліцейський мотоцикл і "Ягуар" прем’єра зупинитися.

Коли "Ягуар" зупинився, його вдарив ззаду інший автомобіль з колони, в результаті чого утворилася велика вм'ятина.

 

Поліцейські затримали протестувальника і доставили його до Вестмінстерського палацу.

На Даунінг-стріт сказали, що в результаті ДТП постраждалих не було.

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