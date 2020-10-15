Коронавірус у Німеччині: найбільша кількість нових випадків і нові обмеження

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні на тлі зростання нових випадків інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Так, у регіонах з високими темпами поширення коронавірусу - щонайменше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств.

Нині саме вечірки й зустрічі в дружньому колі з різноманітної нагоди вважаються головним джерелом заражень коронавірусом.

Пакет ухвалених заходів передбачає й розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Масковий режим також запровадять у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

За останню добу у Німеччині підтвердили 6638 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є рекордним показником для країни з початку пандемії. Також за минулу добу повідомили про 33 смертельних випадки серед інфікованих.

Про попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині повідомляли 2 квітня - 6554 нових випадків. Наприкінці березня - на початку квітня фіксували найбільшу кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів, а тому припускають, що весною суттєво вищим було число випадків зараження, які не відображені в статистиці.