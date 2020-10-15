Коронавирус в Германии: наибольшее количество новых случаев и новые ограничения

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились об усилении противоэпидемических мероприятий в стране на фоне роста новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Так, в регионах с высокими темпами распространения коронавируса - не менее 50 случаев заражения на 100 000 населения в течение недели - бары, рестораны и другие заведения общественного питания буудт закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч ограничиваться 10 лицами из максимум двух домохозяйств.

Сейчас именно вечеринки и встречи в кругу друзей считаются главным источником заражений коронавируса.

Пакет принятых мер предусматривает и расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 000 населения. Масочный режим также введут во всех местах, где в течение длительного времени скапливаются люди.

За последние сутки в Германии подтвердили 6638 новых случаев инфицирования коронавируса в сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии. Также за минувшие сутки сообщили о 33 смертельных случаях среди инфицированных.

О предыдущем максимальном количестве заражений в сутки в Германии сообщали 2 апреля - 6554 новых случаев. В конце марта - начале апреля фиксировали наибольшее количество заражений в период пандемии. Впрочем, в то время делали значительно меньше тестов, а предполагается, что весной существенно выше было число случаев заражения, которые не отражены в статистике.