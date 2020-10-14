NYT назвала імена росіян, яких ЄС покарає за отруєння Навального

Євросоюз готується ввести фінансові санкції проти 6 російських високопосадовців з міністерства оборони, ФСБ та адміністрації президента РФ через отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", імена росіян із санкційного списку дізналось американське видання The New York Times.

Особи, чиї активи в ЄС будуть заморожені, а в’їзд заборонений, як вважається, були прямо ознайомлені з інформацією про отруєння чи були залучені у планування спецоперації, заявили виданню у середу три посадовці ЄС на умовах анонімності.

Читайте також Лавров пообіцяв дзеркальну відповідь на санкції ЄС за отруєння Навального

За даними газети, під санкції потраплять директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергей Кирієнко, начальник управління президента Росії з внутрішньої політики Андрєй Ярин, уповноважений представник президента РФ в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло і два заступники голови Міноборони, Алексєй Криворучко і Павел Попов.

Нагадаємо, у середу комітет постійних представників ЄС схвалив санкції проти 6 фізичних осіб і 1 компанії у зв’язку з отруєнням Навального. Офіційний список імен у ЄС ще не публікували.

Міністри закордонних справ країн ЄС досягли політичної домовленості з приводу санкцій у зв’язку з отруєнням Навального у понеділок, 12 жовтня.