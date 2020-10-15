Россия отказалась продолжать консультации с Нидерландами и Австралией по MH17

Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией по поводу сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17, поскольку "не видит смысла" в их продолжении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Такие недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них", - говорится в заявлении.

Российское ведомство также заявило, что Нидерланды сразу придерживались единой версии катастрофы, и считает, что техническое и уголовное расследования "вышли предвзятыми, поверхностными и политизированными".

"Было сделано все, чтобы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России ... Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, следовательно, полностью лежит на официальной Гааге", - заявили в МИД РФ.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17