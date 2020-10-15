Туреччина заперечує, що навмисно тримала в повітрі літак з главою МЗС Греції

Туреччина заперечила звинувачення Греції в тому, що Анкара відмовила в дозволі на проліт літаку з грецьким главою МЗС Нікосом Дендіасом на борту, змусивши його залишатися в повітрі протягом 20 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Грецька державна телекомпанія ERT повідомила, що літак з Дендіасом, що повертався напередодні з Багдада, продовжував кружляти над Мосулом протягом 20 хвилин, оскільки турецька влада не давала йому дозволу пролетіти через турецький повітряний простір назад до Греції.

Міністерство закордонних справ Туреччини заперечує будь-які навмисні дії щодо затримання літака перед входом в турецький повітряний простір, наполягаючи на тому, що літак не надав необхідний план польоту.

Інцидент стався на тлі відновлення напруженості між Грецією і Туреччиною з приводу морських кордонів і прав на енергетичну розвідку.

Обидві країни на цьому тижні звинуватили одна одну в участі в "провокаціях", які загрожують зірвати заплановане відновлення переговорів між Афінами і Анкарою, спрямованих на врегулювання суперечок. Востаннє ці переговори проводилися в 2016 році.

За даними турецького міністерства, літак, який доставив Дендіаса в Ірак, там зламався, і грецький уряд тоді виділив другий літак, який злетів без необхідного плану польоту.

"Коли вищезгаданий літак прибув у наш повітряний простір, план був терміново запитаний у іракської влади, і після того, як план був отриманий, політ був виконаний безпечно", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відповідаючи на питання про інцидент під час чергового брифінгу, представник грецького уряду Стеліос Петсас заявив, що у відповідь на це "МЗС зробило необхідні дії з відповідною скаргою".

"Це ще одна провокація в триваючих провокаціях турецької сторони", - сказав Петсас. "Але я хотів би зупинитися на тому, що були дані різні пояснення, в тому числі і з турецької сторони, і ми сподіваємося, що це явище і цей інцидент ніколи не повторяться в майбутньому" – додав він.