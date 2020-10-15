Турция отрицает, что намеренно держала в воздухе самолет с главой МИД Греции

Турция опровергла обвинения Греции в том, что Анкара отказала в разрешении на пролет самолета с греческим главой МИД Никосом Дендиасом на борту, заставив его оставаться в воздухе в течение 20 минут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Греческая государственная телекомпания ERT сообщила, что самолет с Дендиасом, возвращавшийся накануне из Багдада, продолжал кружить над Мосулом в течение 20 минут, поскольку турецкие власти не давали ему разрешения пролететь через турецкое воздушное пространство назад в Грецию.

Министерство иностранных дел Турции отрицает любые умышленные действия по задержанию самолета перед входом в турецкое воздушное пространство, настаивая на том, что самолет не предоставил план полета.

Инцидент произошел на фоне возобновления напряженности между Грецией и Турцией по поводу морских границ и прав на энергетическую разведку.

Обе страны на этой неделе обвинили друг друга в участии в "провокациях", которые угрожают сорвать запланированное возобновление переговоров между Афинами и Анкарой, направленных на урегулирование споров. Последний раз эти переговоры проводились в 2016 году.

По данным турецкого министерства, самолет, который доставил Дендиаса в Ирак, там сломался, и греческое правительство тогда выделило второй самолет, который взлетел без необходимого плана полета.

"Когда вышеупомянутый самолет прибыл в наше воздушное пространство, план был срочно востребован у иракских властей, и после того, как план был получен, полет был выполнен безопасно", - говорится в сообщении министерства.

Отвечая на вопрос об инциденте во время очередного брифинга, представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что в ответ на это "МИД сделал необходимые действия с соответствующей жалобой".

"Это еще одна провокация в продолжающихся провокациях турецкой стороны", - сказал Петсас. "Но я хотел бы остановиться на том, что были даны различные объяснения, в том числе и с турецкой стороны, и мы надеемся, что это явление и этот инцидент никогда не повторятся в будущем", - добавил он.