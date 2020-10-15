Франція виведе на вулиці тисячі поліцейських для дотримання комендантської години

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з суботи для забезпечення дотримання комендантської години у великих містах будуть розгорнуті 12 000 поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

"12 000 поліцейських і жандармів будуть нести особливу відповідальність, щоночі, щоб перевірити дотримання заборони", - сказав Жеральд Дарманен.

"Я попросив поліцію і жандармів забезпечити дотримання правил, що стосуються закладів, які приймають публіку, енергійно працювати в найбільш небезпечних районах і в усіх інших районах Франції, де спостерігатимуться зібрання в місцях, які не дотримуються санітарних правил",- заявив він.

За словами Дарманена, поліція не буде перевіряти дотримання "правила шести" на приватних домашніх зібраннях.

За недотримання комендантської години передбачений штраф у 135 євро.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон в середу наказав ввести комендантську годину в нічний час в Парижі і восьми інших французьких містах, щоб стримати поширення COVID-19 на тлі нових коронавірусних антирекордів.

У телевізійному інтерв'ю Макрон сказав, що жителям цих міст, в яких проживає близько третини населення Франції, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом 4 тижнів.

Він закликав людей обмежити зібрання у своїх приватних будинках 6 людьми. У випадку, якщо вони таки збираються вдома, носити захисні маски.