Франция выведет на улицы тысячи полицейских для соблюдения комендантского часа

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с субботы для обеспечения соблюдения комендантского часа в крупных городах будут развернуты 12 000 полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

"12 000 полицейских и жандармов будут нести особую ответственность, каждую ночь, чтобы проверять соблюдение запрета", - сказал Жеральд Дарманен.

"Я попросил полицию и жандармов обеспечить соблюдение правил, касающихся заведений, принимающих публику, энергично работать в наиболее опасных районах и во всех других районах Франции, где будут наблюдаться собрания в местах, которые не соблюдают санитарных правил", - заявил он.

По словам Дарманена, полиция не будет проверять соблюдение "правила шести" на частных домашних собраниях.

За несоблюдение комендантского часа предусмотрен штраф в 135 евро.

Напомним, президент Эммануэль Макрон в среду приказал ввести комендантский час в ночное время в Париже и восьми других французских городах, чтобы сдержать распространение COVID-19 на фоне новых коронавирусных антирекордов.

В телевизионном интервью Макрон сказал, что жителям этих городов, в которых проживает около трети населения Франции, не будет позволено находиться на открытом воздухе с 21:00 до 6:00 в течение 4 недель.

Он призвал людей ограничить собрания в своих частных домах 6 людьми. А в случае, если они все-таки собираются дома, носить защитные маски.