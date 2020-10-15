Brexit: Німеччина та Італія за угоду з Британією, але не за всяку ціну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель продовжує наполягати на угоді між ЄС і Британією, але не за будь-яку ціну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми хочемо угоди, але, звичайно, не за всяку ціну", - заявила вона в четвер у Брюсселі перед початком саміту ЄС.

На ньому 27 глав держав і урядів ЄС планують поговорити про переговори з Британією і переглянути свою позицію.

"Це має бути справедлива угода, від якої виграють обидві сторони", - сказала Меркель.

Канцлерку підтримав прем’єр Італії Джузеппе Конте.

"Ми хочемо укласти угоду. Ми будемо працювати над цією метою до останньої хвилини", - заявив Конте.

"Але нам потрібна чесна угода", - сказав він, додавши, що Італія не прагне до угоди"за всяку ціну".

На саміті головний переговірник ЄС Мішель Барньє має доповісти про стан переговорів з Британією. Сторони раніше планували укласти угоду до жовтневого саміту, однак наразі і Лондон, і Брюссель кажуть про недостатній прогрес для цього.