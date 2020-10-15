Польський суд продовжив арешт ексглави Укравтодору

Районний суд Варшави продовжив ще на три місяці арешт колишньому главі "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження тимчасового арешту моєму клієнту. Захист подасть скаргу на це рішення. Мій клієнт не визнає пред'явлених йому звинувачень", - заявив у четвер після 15 годин після оголошення рішення суду адвокат Антоні Каня-Сенявський, захисник Славоміра Новака.

Суддя Данута Кахнович взяла до відома прохання прокуратури про продовження арешту Яцеку П., якого вважають спільником Новака, але на два, а не три місяці, як просив прокурор.

Нагадаємо, 21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

22 липня суд арештував його на три місяці.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.