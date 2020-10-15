Польский суд продлил арест экс-главы Укравтодора

Районный суд Варшавы продлил арест еще на три месяца бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении временного ареста моему клиенту. Защита подаст жалобу на это решение. Мой клиент не признает предъявленных ему обвинений", - заявил в четверг после 15 часов после оглашения решения суда адвокат Антони Каня-Сенявский, защитник Славомира Новака.

Судья Данута Кахнович приняла к сведению просьбу прокуратуры о продлении ареста Яцеку П., которого считают сообщником Новака, но на два, а не три месяца, как просил прокурор.

Напомним, 21 июля прокуратура Варшавы выдвинула обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

22 июля суд арестовал его на три месяца.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.