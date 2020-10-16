Во Франции рекордные 30 тысяч случаев коронавируса в сутки

Франция объявила о рекордных 30 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 за день.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он призвал граждан Франции понять серьезность ситуации.

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"У всех нас есть возможность своим поведением защитить нас, защитить других и замедлить распространение вируса", - заявил глава французского правительства.

Во Франции в среду вновь введен четырехнедельное чрезвычайное положение. С полуночи субботы комендантский час начнет действовать в Париже и его окрестностях, а также в восьми других мегаполисах.

Кроме Парижа и Парижского региона под новые ограничения подпадают Гренобль, Лилль, Лион, Марсель, Монпелье, Руан, Сент-Этьен и Тулуза.

Около 20 млн человек с 67 млн населения Франции проживают в этих городах.

С субботы для обеспечения соблюдения комендантского часа в крупных городах будут развернуты 12 тысяч полицейских.

За несоблюдение комендантского часа предусмотрен штраф в 135 евро.