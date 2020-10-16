Во Франции рекордные 30 тысяч случаев коронавируса в сутки
Франция объявила о рекордных 30 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 за день.
Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Он призвал граждан Франции понять серьезность ситуации.
"У всех нас есть возможность своим поведением защитить нас, защитить других и замедлить распространение вируса", - заявил глава французского правительства.
Во Франции в среду вновь введен четырехнедельное чрезвычайное положение. С полуночи субботы комендантский час начнет действовать в Париже и его окрестностях, а также в восьми других мегаполисах.
Кроме Парижа и Парижского региона под новые ограничения подпадают Гренобль, Лилль, Лион, Марсель, Монпелье, Руан, Сент-Этьен и Тулуза.
Около 20 млн человек с 67 млн населения Франции проживают в этих городах.
С субботы для обеспечения соблюдения комендантского часа в крупных городах будут развернуты 12 тысяч полицейских.
За несоблюдение комендантского часа предусмотрен штраф в 135 евро.