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"Це дуже серйозно": Британія прокоментувала повідомлення про атаки Росії на вакцину

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 12:14

Міністр закордонних справ Великої Британії вважає дуже серйозними твердження про те, що Росія намагається поширювати дезінформацію щодо вакцини, яка розробляється британськими вченими. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TheGuardian, з такою заявою Домінік Рааб виступив у п’ятницю.

"Це дуже серйозно, тому що це спроба перешкодити спробам знайти безпечну вакцину", - сказав Домінік Рааб в ефірі BBC.

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"Ми знаємо, що Росія має досвід використання дезінформації в якості інструменту зовнішньої політики", - додав глава британського МЗС.

Він прокоментував публікацію видання The Times, у якій стверджувалось, що російська кампанія з дезінформації спрямована на те, щоб посіяти сумніви щодо безпечності вакцини від коронавірусу Оксфордського університету та фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Провідною темою поширюваних картинок, мемів та відео є те, що вакцина може перетворити людей у мавп, тому що вона розробляється на основі вірусу шимпанзе. 

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Велика Британія Коронавірус Росія
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