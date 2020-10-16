"Це дуже серйозно": Британія прокоментувала повідомлення про атаки Росії на вакцину
Міністр закордонних справ Великої Британії вважає дуже серйозними твердження про те, що Росія намагається поширювати дезінформацію щодо вакцини, яка розробляється британськими вченими.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TheGuardian, з такою заявою Домінік Рааб виступив у п’ятницю.
"Це дуже серйозно, тому що це спроба перешкодити спробам знайти безпечну вакцину", - сказав Домінік Рааб в ефірі BBC.
"Ми знаємо, що Росія має досвід використання дезінформації в якості інструменту зовнішньої політики", - додав глава британського МЗС.
Він прокоментував публікацію видання The Times, у якій стверджувалось, що російська кампанія з дезінформації спрямована на те, щоб посіяти сумніви щодо безпечності вакцини від коронавірусу Оксфордського університету та фармацевтичної компанії AstraZeneca.
Провідною темою поширюваних картинок, мемів та відео є те, що вакцина може перетворити людей у мавп, тому що вона розробляється на основі вірусу шимпанзе.