"Это очень серьезно": Британия прокомментировала сообщение об атаках России на вакцину
Министр иностранных дел Великобритании считает очень серьезными утверждения о том, что Россия пытается распространять дезинформацию относительно вакцины, которая разрабатывается британскими учеными.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TheGuardian, с таким заявлением Доминик Рааб выступил в пятницу.
"Это очень серьезно, потому что это попытка помешать попыткам найти безопасную вакцину", - сказал Доминик Рааб в эфире BBC.
"Мы знаем, что Россия имеет опыт использования дезинформации в качестве инструмента внешней политики", - добавил глава британского МИД.
Он прокомментировал публикацию издания The Times, в которой утверждалось, что российская кампания по дезинформации направлена на то, чтобы посеять сомнения в безопасности вакцины от коронавируса Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.
Ведущей темой распространяемых картинок, мемов и видео является то, что вакцина может превратить людей в обезьян, потому что она разрабатывается на основе вируса шимпанзе.