"Это очень серьезно": Британия прокомментировала сообщение об атаках России на вакцину

Министр иностранных дел Великобритании считает очень серьезными утверждения о том, что Россия пытается распространять дезинформацию относительно вакцины, которая разрабатывается британскими учеными.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TheGuardian, с таким заявлением Доминик Рааб выступил в пятницу.

"Это очень серьезно, потому что это попытка помешать попыткам найти безопасную вакцину", - сказал Доминик Рааб в эфире BBC.

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"Мы знаем, что Россия имеет опыт использования дезинформации в качестве инструмента внешней политики", - добавил глава британского МИД.

Он прокомментировал публикацию издания The Times, в которой утверждалось, что российская кампания по дезинформации направлена ​​на то, чтобы посеять сомнения в безопасности вакцины от коронавируса Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.

Ведущей темой распространяемых картинок, мемов и видео является то, что вакцина может превратить людей в обезьян, потому что она разрабатывается на основе вируса шимпанзе.