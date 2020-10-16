Німці стають батьками у дедалі старшому віці 

Чоловіки і жінки у Німеччині все пізніше стають батьками - середній вік чоловіків, у яких у 2019 році народилася дитина, становив 34,6 року, жінок - 31,5 року.

Такі дані опублікувало у п'ятницю, 16 жовтня, Федеральне статистичне відомство Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як для чоловіків, так і для жінок такий вік на 3,6 року більший, ніж було у 1991 році.

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Чоловіки вперше стають батьками у середньому в 33,1 року, жінки - в 30,1 року. Середній вік чоловіків при народженні другої дитини - 35,2 року, жінок - 32,2 року. А при народженні третьої дитини середній вік чоловіків становить 36,6 року, жінок - 33,2 року.

Жителі великих міст Гамбурга і Берліна, які є федеральними землями, стають батьками найпізніше. Натомість наймолодші батьки проживають у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Загалом дві третини всіх чоловіків, у яких народилася минулого року дитина, були у віці від 29-ти до 39-ти років. Лише шість відсотків були старшими за 44 роки.

Так само дві третини породіль минулого року були у віці від 29-ти до 39-ти років, а 0,3 відсотка - старші 44-ох років.