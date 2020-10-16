Немцы становятся родителями во все более старшем возрасте

Мужчины и женщины в Германии все позже становятся родителями - средний возраст мужчин, у которых в 2019 году родился ребенок, составлял 34,6 года, женщин - 31,5 года.

Такие данные опубликовало в пятницу, 16 октября, Федеральное статистическое ведомство Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как для мужчин, так и для женщин такой возраст на 3,6 года больше, чем было в 1991 году.

Мужчины впервые становятся родителями в среднем в 33,1 года, женщины - в 30,1 года. Средний возраст мужчин при рождении второго ребенка - 35,2 года, женщин - 32,2 года. А при рождении третьего ребенка средний возраст мужчин составляет 36,6 года, женщин - 33,2 года.

Жители больших городов Гамбурга и Берлина, которые являются федеральными землями, становятся родителями позже всего. А самые молодые родители проживают в федеральной земле Саксония-Анхальт.

В целом две трети всех мужчин, у которых в прошлом году родился ребенок, были в возрасте от 29 до 39 лет. Только шесть процентов были старше 44 года.

Так же две трети рожениц в прошлом году были в возрасте от 29 до 39 лет, а 0,3 процента - старше 44-х лет.