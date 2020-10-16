У Британії поліція розігнала "коронавірусне" весілля з понад 100 гостей
Поліція Лондона розігнала святкування весілля за участі більше 100 осіб, організоване всупереч "коронавірусним" заборонам.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.
Вечірку організували в одному із закладів у Саусволл, західній частині Лондона, 14 жовтня. Поліція, дізнавшись про святкування, виявила на заході більше 100 людей, тоді як за чинними обмеженнями максимальна дозволена кількість учасників на весіллях - 15 осіб.
На відео, оприлюдненому лондонською поліцією, можна бачити, як гостей виводять із закладу.
На власника склали протокол за порушення карантинних обмежень, йому загрожує штраф у розмірі до 10 тисяч фунтів стерлінгів.
Чи притягатимуть до відповідальності організаторів святкування та гостей, не повідомляється.
Лондон - серед низки інших міст та районів Англії, де з минулих вихідних через рівень поширення коронавірусу заборонено ходити у гості.
Як вже повідомлялося, цього тижня у Британії реєструють рекордний приріст заражень коронавірусом. Щоб впорядкувати хаотичні обмеження, точково запроваджені у різних регіонах, уряд планує запровадити трирівневу систему карантинних заборон.