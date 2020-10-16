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У Британії поліція розігнала "коронавірусне" весілля з понад 100 гостей

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 13:32

Поліція Лондона розігнала святкування весілля за участі більше 100 осіб, організоване всупереч "коронавірусним" заборонам. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Вечірку організували в одному із закладів у Саусволл, західній частині Лондона, 14 жовтня. Поліція, дізнавшись про святкування, виявила на заході більше 100 людей, тоді як за чинними обмеженнями максимальна дозволена кількість учасників на весіллях - 15 осіб.

На відео, оприлюдненому лондонською поліцією, можна бачити, як гостей виводять із закладу.

На власника склали протокол за порушення карантинних обмежень, йому загрожує штраф у розмірі до 10 тисяч фунтів стерлінгів. 

Чи притягатимуть до відповідальності організаторів святкування та гостей, не повідомляється. 

Лондон - серед низки інших міст та районів Англії, де з минулих вихідних через рівень поширення коронавірусу заборонено ходити у гості. 

Як вже повідомлялося, цього тижня у Британії реєструють рекордний приріст заражень коронавірусом. Щоб впорядкувати хаотичні обмеження, точково запроваджені у різних регіонах, уряд планує запровадити трирівневу систему карантинних заборон. 

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Велика Британія Коронавірус
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