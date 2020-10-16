В Британии полиция разогнала "коронавирусную" свадьбу на 100 гостей

Полиция Лондона разогнала свадебное торжество с участием более 100 человек, организованное вопреки запретам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Вечеринку организовали в одном из заведений в Саусволле, западной части Лондона, 14 октября. Полиция, узнав о праздновании, обнаружила более 100 человек, тогда как по действующим ограничениями максимально разрешенное количество участников на свадьбах - 15 человек.

На видео, опубликованном лондонской полицией, можно видеть, как гостей выводят из заведения.

На владельца составили протокол за нарушение карантинных ограничений, ему грозит штраф в размере до 10 000 фунтов стерлингов.

Будут ли привлекать к ответственности организаторов празднования и гостей, не сообщается.

Лондон - один из городов и районов Англии, где в минувшие выходные из-за уровня распространения коронавируса запретили ходить в гости.

Как уже сообщалось, на этой неделе в Великобритании регистрируют рекордный прирост заражений коронавирусом. Чтобы упорядочить хаотичные ограничения, точечно введенные в различных регионах, правительство планирует ввести трехуровневую систему карантинных запретов.