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Глава МЗС Австрії міг підхопити коронавірус на зустрічі з колегами з ЄС

Субота, 17 жовтня 2020, 10:49

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг отримав позитивний результат тесту на коронавірус і, можливо, заразився ним на зустрічі зі своїми колегами з Європейського союзу в понеділок.

Про це заявила його прессекретар в суботу вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard. 

Поки що Шалленберг не має симптомів і перебуває на домашньому карантині.

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Зараження Шалленберга дає підставу вважати, що Рада у закордонних справах ЄС в понеділок стала так званою подією суперпоширення інфекції. 

Його бельгійська колега Софі Вілмес заявила в п'ятницю, що йде на самоізоляцію з підозрою на симптоми.

"Є підозра, що Шалленберг міг заразитися на Раді з закордонних справ у Люксембурзі в понеділок", - заявила прессекретар.

Шалленберг також був присутній на засіданні кабінету міністрів в середу, але члени уряду були в масках. Із запобіжною метою всі члени уряду Австрії здадуть тести на коронавірус в суботу. 

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