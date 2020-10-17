Глава МИД Австрии мог подхватить коронавирус на встрече с коллегами из ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг получил положительный результат теста на коронавирус и, возможно, заразился им на встрече со своими коллегами из Европейского Союза в понедельник.

Об этом заявила его пресс-секретарь в субботу утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Пока Шалленберг не имеет симптомов и находится на домашнем карантине.

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Заражение Шалленберга дает основания считать, что Совет по иностранным делам ЕС в понедельник стал так называемым событием суперраспространения инфекции.

Его бельгийская коллега Софи Вилмес заявила в пятницу, что идет на самоизоляцию с подозрением на симптомы.

"Есть подозрение, что Шалленберг мог заразиться во время Совета по иностранным делам в Люксембурге в понедельник", - заявила пресс-секретарь.

Шалленберг также присутствовал на заседании кабинета министров в среду, но члены правительства были в масках. С предохранительной целью все члены правительства Австрии сдадут тесты на коронавирус в субботу.