Очний саміт лідерів ЄС у Берліні скасовують через коронавірус

Очний саміт лідерів ЄС, який мав відбутися у Берліні у листопаді, не відбудеться у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє Associated Press, про це оголосила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

На саміті, що планувався 16 листопада у Берліні, лідери 27 країн-членів мали обговорювати політику блоку щодо Китаю.

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"Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів", - цитує її агентство.

Нагадаємо, на останній зустрічі лідерів ЄС 15-16 жовтня Польщу представляв прем'єр Чехії - через самоізоляцію прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

15 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС та пішла на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу. Наступного дня так само вчинила прем'єрка Фінляндії, дізнавшись, що контактувала з хворим на коронавірус.

Сьогодні у Німеччині вперше з початку епідемії зареєстрували понад 7 тисяч нових заражень коронавірусом, у сусідній Франції - рекордні 30 тисяч.