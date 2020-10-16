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Очний саміт лідерів ЄС у Берліні скасовують через коронавірус

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:26

Очний саміт лідерів ЄС, який мав відбутися у Берліні у листопаді, не відбудеться у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. 

Як повідомляє Associated Press, про це оголосила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

На саміті, що планувався 16 листопада у Берліні, лідери 27 країн-членів мали обговорювати політику блоку щодо Китаю. 

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"Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів", - цитує її агентство. 

Нагадаємо, на останній зустрічі лідерів ЄС 15-16 жовтня Польщу представляв прем'єр Чехії - через самоізоляцію прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

15 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС та пішла на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу. Наступного дня так само вчинила прем'єрка Фінляндії, дізнавшись, що контактувала з хворим на коронавірус. 

Сьогодні у Німеччині вперше з початку епідемії зареєстрували понад 7 тисяч нових заражень коронавірусом, у сусідній Франції - рекордні 30 тисяч.

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