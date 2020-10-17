В Росії заявили, що відносини з ЄС досягли найнижчого за останній час рівня

Відносини Росії і Євросоюзу після санкцій через ситуацію з опозиціонером Алексеєм Навальним досягли найнижчого рівня.

Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Коммерсант".

"Це рішення (Ради ЄС про санкції - Ред.) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії і ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - сказав Чижов.

"Обгрунтування цих санкцій і з політичної, і з юридичної точок зору дуже кволе, а з моральної - просто неприйнятне", - додав він.

За його словами, Франція і Німеччина, які запропонували ввести санкції, не представили "будь-яких доказів зв'язку перерахованих людей з цією історією".

Росія прийме заходи у відповідь, запевнив Чижов.

Раніше глава МЗС РФ Сергєй Лавров допустив, що Росія може бути змушена припинити спілкування з лідерами Євросоюзу, якщо там не зрозуміють необхідності взаємоповажного діалогу з Москвою.