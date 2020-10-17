Бельгія вводить комендантську годину і на місяць закриває бари
Бельгія з понеділка закриє бари і ресторани на місяць для боротьби зі спалахом випадків коронавірусу та запроваджує комендантську годину.
Про це заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо на пресконференції в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Ефективність закриття оцінять через два тижні. Дотепер бари і ресторани були закриті тільки в Брюсселі.
Також на всій території країни буде введено комендантську годину з 00:00 до 5:00 як це вже було раніше зроблено в провінціях Валлонський Брабант і Люксембург.
Людям не можна буде виходити на вулицю за винятком тих, хто вирушає на роботу або повертається з неї, та ще низки спеціальних причин.
Соціальні контакти будуть ще більше обмежені. Досі бельгійцям дозволялося підтримувати тісні контакти з трьома людьми поза домом. Тепер їх кількість зводиться до одного.
Там, де це можливо, люди повинні перейти на віддалений режим роботи.
Водночас школи залишаються відкритими. Відповідальність за освіту несе місцева влада, яка повинна вирішити, закривати школи в найближчі дні.
Франкомовні школи вже продовжили осінні канікули на три дні, до 11 листопада, щоб стримати поширення вірусу.
Нові обмеження вводяться у зв'язку з тим, що Бельгія продовжує боротися зі зростаючим рівнем інфекції. У країні з населенням 11 мільйонів осіб в середньому реєструється майже 5 500 нових випадків інфікування в день. При цьому кількість госпіталізованих людей і кількість смертей росте.
В окремій заяві Бельгія і Нідерланди спільно закликали громадян відкласти будь-які несуттєві поїздки між країнами. Кордон залишається відкритим.
Нагадаємо, у Франції з півночі суботи комендантська година почала діяти в Парижі і його околицях, а також у восьми інших мегаполісах.