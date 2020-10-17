Бельгія вводить комендантську годину і на місяць закриває бари 

Бельгія з понеділка закриє бари і ресторани на місяць для боротьби зі спалахом випадків коронавірусу та запроваджує комендантську годину.

Про це заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо на пресконференції в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ефективність закриття оцінять через два тижні. Дотепер бари і ресторани були закриті тільки в Брюсселі.

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Також на всій території країни буде введено комендантську годину з 00:00 до 5:00 як це вже було раніше зроблено в провінціях Валлонський Брабант і Люксембург.

Людям не можна буде виходити на вулицю за винятком тих, хто вирушає на роботу або повертається з неї, та ще низки спеціальних причин.

Соціальні контакти будуть ще більше обмежені. Досі бельгійцям дозволялося підтримувати тісні контакти з трьома людьми поза домом. Тепер їх кількість зводиться до одного.

Там, де це можливо, люди повинні перейти на віддалений режим роботи.

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Водночас школи залишаються відкритими. Відповідальність за освіту несе місцева влада, яка повинна вирішити, закривати школи в найближчі дні.

Франкомовні школи вже продовжили осінні канікули на три дні, до 11 листопада, щоб стримати поширення вірусу.

Нові обмеження вводяться у зв'язку з тим, що Бельгія продовжує боротися зі зростаючим рівнем інфекції. У країні з населенням 11 мільйонів осіб в середньому реєструється майже 5 500 нових випадків інфікування в день. При цьому кількість госпіталізованих людей і кількість смертей росте.

В окремій заяві Бельгія і Нідерланди спільно закликали громадян відкласти будь-які несуттєві поїздки між країнами. Кордон залишається відкритим.

Нагадаємо, у Франції з півночі суботи комендантська година почала діяти в Парижі і його околицях, а також у восьми інших мегаполісах.