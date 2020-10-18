Швейцария усиливает карантин: маски в помещениях и запрет собраний более 15 человек

Швейцария объявила об усилении карантина, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info, такое решение принял Федеральный Совет на внеочередном заседании 18 октября.

Согласно новым правилам, маски становятся обязательными во всех закрытых общественных помещениях, таких как магазины, станции и аэропорты, гостиницы, рестораны, музеи, церкви и раздевалки в спортивных центрах. Для школ и детсадов требования в разных кантонах могут отличаться.

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Запрещаются собрания группами более 15 человек в общественных местах, таких как парки. Под запрет пока не попадают мероприятия, организованные в общественных пространствах - если организаторы обязуются позаботиться о мерах безопасности.

Кроме того, рекомендуется избегать частных собраний с друзьями и близкими, а если проводить их, то с участием не более 15 человек. Если же людей больше, рекомендуется одевать маски, а еду и напитки потреблять только сидя на своих местах. Кроме того, нужно записывать контакты всех гостей, чтобы при необходимости их можно было предупредить о возможном заражении.

Компаниям рекомендуется переводить своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Новые правила вступают в силу с понедельника, 19 октября, на всей территории страны.

В то же время, пока что правительство не объявило чрезвычайную ситуацию, как во время первой волны эпидемии.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отметила, что это решение учитывает позицию всех кантонов и рекомендации федерального агентства здравоохранения.

Она добавила, что ситуация серьезная, потому что количество заражений растет экспоненциально, и выразила надежду, что общество с пониманием воспримет новые ограничения.

В то же время, в Берне перед зданием парламента состоялась демонстрация "коронаскептиков", на нее собрались несколько сотен человек.

16 октября в Швейцарии, население которой составляет около 8,5 млн человек, впервые зарегистрировали более 3100 новых заражений за сутки.

Суточную отметку в 1000 больных страна впервые пересекла в начале октября.