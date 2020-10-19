Коронавірус підтвердили у спікерки парламенту Молдови 

У спікерки парламенту Молдови Зінаїди Гречаної підтвердили коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це 19 жовтня повідомила пресслужба парламенту Молдови.

64-річна спікерка наразі не потребує госпіталізації і проходитиме лікування у себе вдома під наглядом сімейного лікаря.

Минулого тижня коронавірус підтвердили у її колеги, віцеспікера Влада Батринчі. Він лікується у лікарні.

Молдовські депутати вже близько місяця тому пішли на карантин через часті випадки зараження у парламенті.