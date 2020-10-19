Коронавирус подтвердили у спикера парламента Молдовы
Понедельник, 19 октября 2020, 08:48
У спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной подтвердили коронавирус.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, о этом 19 октября сообщила пресс-служба парламента.
64-летняя Зинаида Гречаная пока не нуждается в госпитализации и будет проходить лечение у себя дома под наблюдением семейного врача.
На прошлой неделе коронавирус подтвердили у ее коллеги, вицеспикера Влада Батрынчи. Он лечится в больнице.
Молдавские депутаты уже около месяца назад ушли на карантин из-за частых случаях заражения в парламенте.
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