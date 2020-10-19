168 тисяч додаткових смертей в ЄС: Євростат показав дані за період пандемії

У 2020 році серед 26 держав-членів ЄС у березні-червні було зафіксовано на 168 000 смертей більше, ніж середня кількість смертей за той самий період з 2016 по 2019 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Євростат.

Дані включають усі смерті, незалежно від їх причин, але можуть бути корисними для оцінки прямих та непрямих наслідків пандемії COVID-19 для європейського населення.

Піковий показник у 36 000 додаткових випадків смерті у порівнянні з середнім показником за чотири роки припав на 14 тиждень року (кінець березня - початок квітня).

Починаючи з 19 тижня (початок травня), щотижня було менше 5000 смертей у порівнянні із середнім показником за чотири роки. За 25 тиждень у 2020 році було зафіксовано на 2200 смертей менше.

Протягом 10-26 тижнів в 26 державах-членах особи віком від 70 років і старше становили 161 000 або 96% від 168 000 додаткових випадків смерті порівняно із середнім показником за чотири роки.

Серед держав-членів ЄС, для яких є дані, найбільша кількість додаткових смертей в 2020 році протягом 10-26 тижнів у порівнянні з середнім показником 2016-2019 років була зафіксована в Іспанії (48 000) і в Італії (46 000). Далі йдуть Франція (30 000), Німеччина та Нідерланди (кожна близько 10 000). Решта 21 держави-члена разом склали 25 000 додаткових смертей за той самий період.

У порівнянні з середньою кількістю смертей за 2016-2019 роки в Іспанії протягом 13-15 тижнів було зафіксовано більш ніж вдвічі більше смертей, на 15 тижні такий показник був і в Бельгії.

Понад 40% додаткових смертей було зафіксовано в Італії протягом 11-15 тижнів в Іспанії на 12 та 16 тижнях, у Бельгії протягом 13-14 та 16-17 тижнів, у Нідерландах на 13-17 тижні, у Франції на 14-15 тижні, у Люксембурзі на 15 тижні, у Швеції на 15-16 тижні та на Кіпрі на 20-21 тижні.

У деяких районах Європи різниця у порівнянні з попередніми роками була надзвичайно високою, тоді як інші райони зазнали менш серйозних змін. Аналіз тижнів з 10 по 26 (березень-червень) на регіональному рівні у всій Європі показує, що найвищий рівень додаткової смертності був у районах Центральної Іспанії та Північної Італії.

У порівнянні з середньою кількістю смертей за 2016-2019 роки, найбільший приріст кількості смертей був помічений у Бергамо (Північна Італія) з піком на 12-му тижні - 895% збільшення, за яким слідувала Сеговія в Іспанії (634%) на 13-му тижні.