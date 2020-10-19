168 тысяч дополнительных смертей в ЕС: Евростат показал данные за период пандемии

В 2020 году среди 26 государств-членов ЕС в марте-июне было зафиксировано на 168 тысяч смертей больше, чем среднее количество смертей за тот же период с 2016 по 2019 год.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Евростат.

Данные включают все смерти, независимо от их причин, но могут быть полезными для оценки прямых и косвенных последствий пандемии COVID-19 для европейского населения.

Пиковый показатель в 36 тысяч дополнительных случаев смерти по сравнению со средним показателем за четыре года пришелся на 14-ю неделю года (конец марта - начало апреля).

Начиная с 19-й недели (начало мая), еженедельно было менее 5000 смертей по сравнению со средним показателем за четыре года. За 25-ю неделю 2020 года было зафиксировано на 2200 смертей меньше.

В течение 10-26-х недель в 26 государствах-членах лица в возрасте от 70 лет и старше составляли 161 тысячу, или 96% от 168 тысяч дополнительных случаев смерти по сравнению со средним показателем за четыре года.

Среди государств-членов ЕС, для которых есть данные, наибольшее количество дополнительных смертей в 2020 году в течение 10-26-х недель по сравнению со средним показателем 2016-2019 годов было зафиксировано в Испании (48 000) и в Италии (46 000). Далее следуют Франция (30 000), Германия и Нидерланды (каждая около 10 000). Остальные 21 стран вместе составили 25 000 дополнительных смертей за тот же период.

По сравнению со средним количеством смертей за 2016-2019 годы в Испании в течение 13-15-й недель было зафиксировано более чем вдвое больше смертей, на 15-й неделе такой показатель был и в Бельгии.

Более 40% дополнительных смертей было зафиксировано в Италии в течение 11-15 недель в Испании на 12 и 16 неделях, в Бельгии в течение 13-14 и 16-17 недель, в Нидерландах на 13-17 неделях, во Франции на 14-15 неделях, в Люксембурге на 15 неделе, в Швеции на 15-16 неделях и на Кипре на 20-21 неделях.

В некоторых районах Европы разница по сравнению с предыдущими годами была чрезвычайно высокой, тогда как другие районы подверглись менее серьезные изменения. Анализ недель с 10-й по 26-ю (март-июнь) на региональном уровне во всей Европе показывает, что самый высокий уровень дополнительной смертности был в районах Центральной Испании и Северной Италии.

По сравнению со средним количеством смертей за 2016-2019 годы, наибольший прирост количества смертей был замечен в Бергамо (Северная Италия) с пиком на 12-й неделе - 895% увеличения, за которым следовала Сеговия в Испании (634%) на 13-й неделе.