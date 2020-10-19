Російський Су-27 небезпечно зблизився з пасажирським літаком у повітряному просторі Кіпру

Російський винищувач небезпечно наблизився до ізраїльського пасажирського літака, що слідував з грецького острова Родос в Тель-Авів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ізраїльське видання Ynetnews.

Інцидент стався в неділю, коли літак авіакомпанії Israir увійшов у повітряний простір Кіпру.

Винищувач Су-27 наблизився до ізраїльського Airbus A320 приблизно на відстань в одну милю (1,6 км), відстань, яке вважається небезпечною, поки не отримав від авіадиспетчерів Кіпру попередження про небезпечне зближення.

У Росії є винищувачі, розміщені в сусідній Сирії, де вона допомагає режиму Башара Асада.

Відзначається, що за останні тижні росіяни збільшили свою повітряну присутність в цьому районі, щоб краще захистити російські війська, розміщені на авіабазі Латакія.