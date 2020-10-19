Российский Су-27 опасно сблизился с пассажирским самолетом в воздушном пространстве Кипра

Российский истребитель опасно приблизился к израильскому пассажирскому самолету, следовавшему с греческого острова Родос в Тель-Авив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет израильское издание Ynetnews.

Инцидент произошел в воскресенье, когда самолет авиакомпании Israir вошел в воздушное пространство Кипра.

Истребитель Су-27 приблизился к израильскому Airbus A320 примерно на расстояние в одну милю (1,6 км), расстояние, которое считается опасным, пока не получил от авиадиспетчеров Кипра предупреждение об опасном сближении.

У России есть истребители, размещенные в соседней Сирии, где она помогает режиму Башара Асада.

Отмечается, что за последние недели россияне увеличили свое воздушное присутствие в этом районе, чтобы лучше защитить российские войска, размещенные на авиабазе Латакия.