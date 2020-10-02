Позашлюбна донька екскороля Бельгії відсудила титул принцеси

Позашлюбна донька колишнього бельгійського короля Альберта II виграла суд за вимогою надати їй ті самі права і титули, що і дітям її батька, народженим у законному шлюбі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно з постановою суду, 52-річна художниця Дельфіна Боель отримає титул принцеси Бельгії.

Колишній король визнав, що він її батько, у січні цього року, після того як більше десяти років боровся з її позовом про батьківство.

Її мати, баронеса Сибілла де Селіс Лоншан, стверджує, що у неї був 18-річний роман з Альбертом, перш ніж він став королем.

Чутки про незаконнонароджену дитину вперше з'явилися в 1999 році в несанкціонованій біографії дружини Альберта королеви Паоли, викликавши скандал і безперервні плітки в засобах масової інформації в Бельгії.

Дельфіна Боель вперше заявила, що король Альберт - її біологічний батько, під час інтерв'ю 2005 року. Але тільки після того, як він зрікся престолу в 2013 році, після втрати ним імунітету до судового переслідування, вона подала до суду.

Адвокат Боель заявив журналістам, що вона "в захваті" від рішення суду.

"Судова перемога ніколи не замінить батьківської любові, але вона дає почуття справедливості. Багато інших дітей, які пройшли через подібні випробування, можливо, зможуть знайти в собі сили протистояти їм", - сказав Марк Уйттендаль.

Дельфіна Боель і двоє її дітей тепер можуть носити прізвище свого батька, Саксен-Кобург.

В результаті цього рішення після смерті короля Альберта вона отримає право на спадщину разом з трьома іншими його дітьми - принцом Лораном, принцесою Астрід і Філіпом, нинішнім королем.

Також Альберт повинен заплатити майже 3,4 мільйона євро, щоб покрити судові витрати доньки.

Бельгія має конституційну монархію, в якій король грає в основному церемоніальну роль.