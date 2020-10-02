Внебрачная дочь экс-короля Бельгии отсудила титул принцессы

Внебрачная дочь бывшего бельгийского короля Альберта II выиграла суд по требованию предоставить ей те же права и титулы, что и детям ее отца, рожденным в законном браке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно постановлению суда, 52-летняя художница Дельфина Боэль будет удостоена титула принцессы Бельгии.

Бывший король признал, что он ее отец, в январе этого года, после того как более десяти лет боролся с ее иском об отцовстве.

Мать Дельфины, баронесса Сибилла де Селис Лоншан, утверждает, что у нее был 18-летний роман с Альбертом, прежде чем он стал королем.

Слухи о незаконнорожденном ребенке впервые появились в 1999 году в несанкционированной биографии жены Альберта королевы Паолы, вызвав скандал и непрерывные сплетни в средствах массовой информации в Бельгии.

Дельфина Боэль впервые заявила, что король Альберт - ее биологический отец, во время интервью 2005 года. Но только после того, как он отрекся от престола в 2013 году, после утраты им иммунитета к судебному преследованию, она подала в суд.

Адвокат Боэль заявил журналистам, что она "в восторге" от решения суда.

"Судебная победа никогда не заменит родительской любви, но она дает чувство справедливости. Многие другие дети, прошедших через подобные испытания, возможно, смогут найти в себе силы противостоять им", - сказал Марк Уйттендаль.

Дельфина Боэль и двое ее детей теперь могут носить фамилию своего отца, Саксен-Кобург.

В результате этого решения после смерти короля Альберта она получит право на наследство вместе с тремя другими его детьми - принцем Лораном, принцессой Астрид и Филиппом, нынешним королем.

Также Альберт должен заплатить почти 3,4 млн евро, чтобы покрыть судебные издержки дочери.

В Бельгии действует конституционная монархия, в которой король играет в основном церемониальную роль.