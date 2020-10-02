У Шотландії скандал через депутатку, яка поїхала у відрядження симптомами COVID-19

У Шотландії вимагають скласти мандат депутатку, яка маючи симптоми коронавірусної хвороби поїхала у відрядження до Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен каже, що дії депутатки керівної партії SNP Маргарет Фер’є, яка їздила у Вестмінстер, незважаючи на те, що відчувала симптоми COVID-19, "абсолютно невиправдані".

"Це абсолютно невиправдано. Важко висловити, наскільки я зла від імені людей по всій країні, які щодня приносять важкі жертви, щоб допомогти перемогти COVID-19" - заявила Стерджен і додала, що Фер’є повинна скласти мандат.

Маргарет Фер'є сказала, що вона пройшла тест на коронавірус в суботу після того, як відчула "легкі симптоми", але в понеділок вирушила до Лондона, оскільки почувалася краще.

Депутатка виступила в понеділок на дебатах щодо коронавірусу в Палаті громад і сказала, що в той же вечір отримала позитивний результат тесту.

У вівторок вона сіла на поїзд і поїхала назад до Шотландії.

Після поїздки депутатка зіткнулася із закликами піти у відставку з боку опонентів і політиків SNP, від членства у партії її відсторонили.

У шотландському парламенті заявили, що використання громадського транспорту після позитивного тесту рівносильно "абсолютно безрозсудній загрозі життю і здоров'ю людини".