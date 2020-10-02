В Шотландии скандал из-за депутата, поехавшей в командировку с симптомами COVID-19

В Шотландии требуют сложить мандат у депутата, которая имея симптомы коронавирусной болезни поехала в командировку в Лондон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен говорит, что действия депутата руководящей партии SNP Маргарет Ферье, которая ездила в Вестминстер, несмотря на то, что испытывала симптомы COVID-19, "совершенно неоправданны".

"Это абсолютно неоправданно. Трудно выразить, насколько я зла от имени людей по всей стране, которые ежедневно приносят тяжелые жертвы, чтобы помочь победить COVID-19" - заявила Стерджен и добавила, что Ферье должна сложить мандат.

Маргарет Ферье сказала, что она прошла тест на коронавирус в субботу после того как почувствовала "легкие симптомы", но в понедельник отправилась в Лондон, поскольку чувствовала себя лучше.

Депутат выступила в понедельник на дебатах по коронавирусу в Палате общин и сказала, что в тот же вечер получила положительный результат теста.

Во вторник она села на поезд и поехала обратно в Шотландию.

После поездки депутат столкнулась с призывами уйти в отставку со стороны оппонентов и политиков SNP, от членства в партии ее отстранили.

В шотландском парламенте заявили, что использование общественного транспорта после положительного теста равносильно "абсолютно безрассудной угрозе жизни и здоровью человека".