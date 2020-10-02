Третя німецька компанія отримала дозвіл на випробування потенційної вакцини від коронавірусу

Німецька компанія IDT Biologika отримала дозвіл від регулятора на проведення клінічних випробувань на людях потенційної вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це вже третя німецька компанія, яка отримала такий дозвіл - після BioNTech та CureVac.

Випробування почнуть на групі з 30 волонтерів віком від 18 до 55 років. Їм введуть дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні.

Наприкінці року планується розпочати ширшу другу стадію випробувань, до якої залучать волонтерів похилого віку - якщо перший етап підтвердить, що вакцина безпечна та ефективна.

Компанія розташована у Дессау-Росслау на північному сході Німеччини і спеціалізується на виготовленні вакцин для фармкомпаній.

IDT вже долучена до шести інших проєктів з розробки вакцини від коронавірусу, у тому числі компанії AstraZeneca.

Німеччина вже надала іншим двом розробникам, BioNTech та CureVac, 627 млн євро для того, щоб вони могли прискорити роботу над своїми вакцинами. Щодо такого фінансування для IDT перемовини ще тривають.

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