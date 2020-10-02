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Третья немецкая компания получила разрешение на испытания потенциальной вакцины от коронавируса

Пятница, 2 октября 2020, 15:21

Немецкая компания IDT Biologika получила разрешение от регулятора на проведение клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это уже третья немецкая компания, которая получила такое разрешение - после BioNTech и CureVac.

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Испытания начнут на группе из 30 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Им введут две дозы вакцины с интервалом в четыре недели.

В конце года планируется начать широкую вторую стадию испытаний, к которой привлекут волонтеров пожилого возраста - если первый этап подтвердит, что вакцина безопасна и эффективна.

Компания расположена в Дессау-Росслау на северо-востоке Германии и специализируется на изготовлении вакцин для фармкомпаний.

IDT уже приобщена к шести другим проектам по разработке вакцины от коронавируса, в том числе компании AstraZeneca.

Германия уже предоставила другим двум разработчикам, BioNTech и CureVac, 627 млн ​​евро для того, чтобы они могли ускорить работу над своими вакцинами. По такому финансированию для IDT переговоры еще продолжаются.

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