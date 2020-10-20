В МИД угрожают последствиями венгерским чиновникам за политическую агитацию на Закарпатье

В Министерстве иностранных дел Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, МИД уже неоднократно фиксирует признаки политической агитации госслужащими Венгрии, которые посещают Закарпатье, и через дипломатические механизмы реагирует на такие случаи, предостерегая от нарушения избирательного законодательства Украины и попыток вмешательства во внутренние дела Украины.

"Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, что неприемлемо в межгосударственных отношениях.

В связи с этим МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам дать свою оценку действиям венгерских чиновников. Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не позволят себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - заявила пресс-секретарь.

Как сообщает УНІАН, 19 октября Гражданская сеть ОПОРА обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой отреагировать на нарушение требований украинского законодательства венгерскими чиновниками.

По данным наблюдателей сети, 8-9 октября госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита на Закарпатье, в частности посещении некоторых объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах, совершил агитацию в пользу политической партии "КМКС" Партия венгров Украины".