Поліція Дрездена під час рейду у трамваях знайшла лише чотирьох пасажирів без маски

Поліція Дрездена, здійснивши вибіркові перевірки дотримання маскового режиму в десятках трамваїв, знайшла лише чотирьох порушників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Масштабна перевірка дотримання вимоги про маску у громадському транспорті проходила у понеділок, 19 жовтня, щоб перевірити, чи виконуються вимоги, та стримати людей від можливих порушень.

У підсумку правоохоронці знайшли лише чотирьох пасажирів без маски. Їм доведеться сплатити штраф у розмірі 60 євро.

Ще 59 людей одягли маску не повністю, але після зауважень поліції поправили її та обійшлися попередженням.

Ще з 1 вересня у федеральній землі Саксонія маски обов’язкові у магазинах та громадському транспорті. Порушникам загрожує штраф у розмірі 60 євро.

Реакція пасажирів на перевірку була різною - від схвалення до обурення.

Водночас з 1 вересня, відколи маски стали обов’язковими в транспорті і магазинах у всій Саксонії, у Дрездені поліція зареєструвала вже майже 2600 порушень. На порушників складають протокол лише у разі спротиву проханню одягти маску.

У Лейпцигу за цей же період виписали 1230 штрафів на загальну суму близько 181 тисяч євро, та загалом 2000 отримали попередження за те, що маска була одягнена не повністю.

Минулого тижня добовий приріст хворих у Німеччині перевищив максимальні показники, які реєстрували під час "першої хвилі" епідемії, з найбільшим 16 жовтня - понад 7300 випадків.