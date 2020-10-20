Полиция Дрездена во время рейда в трамваях нашла только четырех пассажиров без маски

Полиция Дрездена, проведя выборочные проверки соблюдения масочного режима в десятках трамваев, нашла только четырех нарушителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Масштабная проверка соблюдения требования о масках в общественном транспорте проходила в понедельник, 19 октября, чтобы проверить, выполняются ли требования, и сдержать людей от возможных нарушений.

В итоге правоохранители нашли только четырех пассажиров без маски. Им придется заплатить штраф в размере 60 евро.

Еще 59 человек надели маску не полностью, но после замечаний полиции поправили ее и обошлись предупреждением.

Еще с 1 сентября в федеральной земле Саксония маски обязательны в магазинах и общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере 60 евро.

Реакция пассажиров на проверку была разной - от одобрения до возмущения.

В то же время с 1 сентября, с тех пор как маски стали обязательными в транспорте и магазинах по всей Саксонии, в Дрездене полиция зарегистрировала уже почти 2600 нарушений. На нарушителей составляют протокол только в случае сопротивления просьбе одеть маску.

В Лейпциге за этот же период выписали 1230 штрафов на общую сумму около 181 тысяч евро, и в целом 2000 получили предупреждение за то, что маска была надета не полностью.

На прошлой неделе суточный прирост больных в Германии превысил максимальные показатели, которые регистрировали во время "первой волны" эпидемии, с наибольшим 16 октября - более 7300 случаев.