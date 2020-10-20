Президент Болгарії перервав візит в Естонію через контакт із хворим на коронавірус

Президент Болгарії Румен Радев перервав візит до Естонії через те, що до виїзду в балтійську республіку у нього був контакт із інфікованою коронавірусом людиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці президентки Естонії Керсті Кальюлайд.

Радев прибув до Естонії 19 жовтня для участі в саміті "Ініціативи трьох морів", що об'єднує 12 держав Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.

У вівторок мала відбутися церемонія початку його офіційного візиту до Естонії, але в понеділок увечері з'ясувалося, що до вильоту в Естонію він контактував із інфікованою людиною.

"Після цього були вжиті всі необхідні заходи, і болгарська делегація ізолювалася в готелі. Тому глава болгарської держави не був присутній на вчорашній вечері, присвяченій "Ініціативі трьох морів". Сьогодні вранці я розмовляла з президентом Радевим телефоном, і ми погодилися, що в цих обставинах скасування візиту було єдиним правильним кроком", - йдеться в повідомленні Кальюлайд.