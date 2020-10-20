Президент Болгарии прервал визит в Эстонию из-за контакта с больным коронавирусом

Президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию из-за того, что до выезда в балтийскую республику у него был контакт с инфицированным коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на Facebook-странице президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Радев прибыл в Эстонию 19 октября для участия в саммите "Инициативы трех морей", объединяющей 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Во вторник должна была состояться церемония начала его официального визита в Эстонию, но в понедельник вечером выяснилось, что до вылета в Эстонию он контактировал с инфицированным человеком.

"После этого были приняты все необходимые меры, и болгарская делегация изолировалась в отеле. Поэтому глава болгарского государства не присутствовал на вчерашнем ужине, посвященном" Инициативе трех морей ". Сегодня утром я разговаривала с президентом Радевым по телефону, и мы согласились, что в этих обстоятельствах отмена визита была единственно правильным шагом", - говорится в сообщении Кальюлайд.