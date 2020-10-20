Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ

"Золоті паспорти": Єврокомісія запустила процедуру порушень проти Кіпру та Мальти

США позбавили віз співробітників російського "Аерофлоту" за багатомільйонну контрабанду Apple

Зеленський розповів, як йому вдалося зняти втому світу від України






США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:28

Державний департамент США розширив санкції щодо "Північного потоку-2", щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal з посиланням на директиву Держдепу.

Нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві "Північного потоку-2".

Згідно з документом, обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування "для модернізації або установки обладнання" на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті.

Санкції, введені в кінці минулого року, стосувалися кораблів-трубоукладачів для "Північного потоку-2" і зупинили будівництво трубопроводу вартістю 10,5 млрд доларів, який призначений для транспортування російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря.

Нагадаємо, Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію "Газпром" на понад 6 млрд євро через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Читайте також - "Чому США мають зупинити Північний потік-2: відкритий лист народних депутатів"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 США санкції
powered by lun.ua