У Польщі обвалився рівень довіри до чільних політиків

У Польщі рівень довіри до президента Анджея Дуди, прем’єра Матеуша Моравецького і мера Варшави, опозиціонера Рафала Тшасковського суттєво знизився цього місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування IBRiS для видання Onet.

Дуда, Моравецький та Шимон Головня, який зайняв на виборах президента цього року третє місце, - політики, які в жовтні мають найбільшу довіру поляків.

Однак усі троє демонструють набагато гірший результат, ніж минулого місяця. Це правило стосується майже всіх політиків, які були включені в опитування.

Президент Анджей Дуда лідирує у рейтингу довіри з 42,3% - падіння у порівнянні з попереднім опитуванням у вересні складає -9,9 відсоткового пункту (в.п.). Це значне падіння, але минулого місяця у Дуди був рекордний рівень довіри, тому зараз він практично повернувся до рівня, який спостерігався під час президентської кампанії.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький опинився на другому місці. Главі уряду також довіряє набагато менше людей - 40% (падіння -8,6 в.п.). У його випадку це найгірший результат з січня.

Шимон Головня вперше вийшов на третю сходинку рейтингу довіри. Лідеру руху "Польща 2050" цього місяця довіряють 37,9% відсотка - падіння ​-5,4 в.п.

Четверте місце посів мер Варшави Рафал Тшасковський. Він поступився місцем своєму недавньому конкуренту на президентських виборах Головні. Лідеру нового руху "Спільна Польща" довіряють 34,2% респондентів - падіння -9,3 в.п.